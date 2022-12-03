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11 минут назад

Байрактар показал видео с успешных испытаний новейшего беспилотника

Lenta.ru

Совладелец Baykar Makina Сельчук Байрактар (Selçuk Bayraktar) опубликовал видео с успешных испытаний новейшего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) компании — Kızilelma, что переводится как «красное яблоко». Видео Байрактар выложил в своем аккаунте в Twitter.

На видео запечатлен момент посадки беспилотника. В подписи к видео Байрактар пошутил, что новый БПЛА трудно удержать на земле.

Bayraktar Kızılelma — реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный БПЛА, который может нести до полутора тонн полезной нагрузки.

Ранее сообщалось, что компания Baykar планирует оснащать свои дроны управляемыми ракетами «воздух-воздух».

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