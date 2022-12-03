Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск на переговоры со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Об этом пишет БЕЛТА.

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Отмечается, что самолет Шойгу совершил посадку на аэродроме Мачулищи.

По данным агентства, стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Генерал-лейтенант Хренин рассказал ранее, что у Минска нет намерений участвовать в каких-либо военных конфликтах.