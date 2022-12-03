Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск на переговоры со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Об этом пишет БЕЛТА.
Отмечается, что самолет Шойгу совершил посадку на аэродроме Мачулищи.
По данным агентства, стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
Генерал-лейтенант Хренин рассказал ранее, что у Минска нет намерений участвовать в каких-либо военных конфликтах.
Министр подчеркнул, что солдаты и офицеры готовятся только к защите своей родной земли.