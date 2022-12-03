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11 минут назад

Российские войска пресекли попытку атаки ВСУ на ряде направлений

Илья Родин

Российские военные пресекли атаки ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Российские войска пресекли попытку атаки ВСУ на ряде направлений
Фото: TwitterTwitter

В Минобороны уточнили, что на Купянском направлении предотвращена попытка ВСУ атаковать в направлении села Куземовка. При отражении атаки было уничтожено порядка 60 солдат и офицеров противника, а также 10 единиц техники, в том числе, два танка.

На Красно-Лиманском направлении украинские военные предприняли неудачную атаку в районе населенных пунктов Коломыйчиха и Житловка. Подразделения были рассеяны, потери ВСУ составили свыше 30 человек. Кроме того, на поле боя остались две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля «Козак».

Атаки противника на Донецком и Южно-Донецком направлениях также были успешно отбиты. Противник потерял в общей сложности порядка 100 бойцов, 14 единиц техники.

Армия,СВО,Минобороны России,
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