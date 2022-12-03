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29 минут назад

Опубликованы кадры неудачного наступления ВСУ на Пески

Lenta.ruиещё 1

Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на село Пески, оно было отбито силами бойцов «Сомали» при поддержке «Спарты». Кадры публикует Telegram-канал WarGonzo.

Указывается, что ВСУ предприняли неудачную попытку массированной атаки на позиции российских военных на авдеевском направлении.

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26 ноября танкист и оператор БПЛА 1-й Славянской бригады рассказали, как проходит их работа по позициям противника на авдеевском направлении. Оператор БПЛА добавил, что украинские войска отошли за Опытное, куда периодически заходит бронетехника.

В ноябре боец отдельного штурмового батальона «Сомали» в составе вооруженных сил Донецкой народной республики с позывным Мустафа снял на видео тяжелейший штурм поселка Пески. При этом автор видео был трижды ранен в этом бою, в том числе в глаз.

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