Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на село Пески, оно было отбито силами бойцов «Сомали» при поддержке «Спарты». Кадры публикует Telegram-канал WarGonzo.

Указывается, что ВСУ предприняли неудачную попытку массированной атаки на позиции российских военных на авдеевском направлении.

26 ноября танкист и оператор БПЛА 1-й Славянской бригады рассказали, как проходит их работа по позициям противника на авдеевском направлении. Оператор БПЛА добавил, что украинские войска отошли за Опытное, куда периодически заходит бронетехника.