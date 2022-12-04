В Финляндии назвали главную причину стремления в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что главная причина стремления Хельсинки вступить в НАТО заключается в том, что Россия якобы угрожает миру ядерным оружием. Такую позицию он высказал в интервью агентству Kyodo .

По его словам, после начала российской специальной военной операции на Украине «реальная ситуация с безопасностью в Европе изменилась». На фоне этого, утверждает Хаависто, Финляндии пришлось задуматься о том, «как реагировать и где получить поддержку» в случае возникновения угрозы применения ядерного и химического оружия. Именно это стало основополагающим фактором решения вступить в НАТО, подчеркнул он.