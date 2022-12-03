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26 минут назад

США представили новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider

Газета.Ru

США представили новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Церемония прошла на заводе корпорации Northrop Grumman в Палмдейле (штат Калифорния).

В США представили новейший стратегический бомбардировщик
Фото: U.S. Air ForceU.S. Air Force

По информации компании-разработчика Northrop Grumman, это первый бомбардировщик шестого поколения в мире. Он может нести боеприпасы как в обычном, так и ядерном оснащении.

Отмечается, что Raider сможет преодолевать самые передовые системы ПВО благодаря усовершенствованной технологии «стелс».

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На церемонии также присутствовал министр обороны США Ллойд Остин.

Ранее американский военный портал 19FortyFive писал, что B-21 Raider обладает ядерным потенциалом и, таким образом, будет играть важную роль в ядерной триаде США.

ВВС США планируют приобрести минимум 149 бомбардировщиков нового типа для замены парка B-1 и B-2. Первый полет B-21 запланирован на начало 2023 год.

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