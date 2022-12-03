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1 час назад

Подконтрольный НАТО польский спецназ прибыл в Днепропетровскую область

Вечерняя Москваиещё 2

Российские силовики получили информацию о том, что сводный отряд из сотрудников спецслужб и бойцов польского спецназа, переодетых в украинскую форму и подчиняющихся исключительно командованию НАТО, высадился в городе Марганец Днепропетровской области, сообщил журналистам РИА Новости источник в силовых структурах РФ.

Подконтрольный НАТО польский спецназ прибыл в Днепропетровскую область
Фото: ТАССТАСС

По его данным, полученным непосредственно от украинских военных, основной задачей польских спецназовцев будет проведение «фильтрации и зачистки» тех, кто осуществляет так называемую пособническую помощь российским силам.

Собеседник РИА Новости подчеркнул, что по информации осведомленных источников, прибывшее в Марганец подразделение не подчиняется военному командованию Украины, а передано в оперативное управление командованию Североатлантического альянса.

Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Польша форсирует подготовку к аннексии земель на западе Украины. По его словам, власти страны планируют захватить территории Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины. «Вечерняя Москва» накануне узнала у политолога Дмитрия Журавлева, почему Польша может претендовать на украинские земли.

Армия,Дмитрий Журавлев,Сергей Нарышкин,СВР России,НАТО,
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