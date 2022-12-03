Подконтрольный НАТО польский спецназ прибыл в Днепропетровскую область

Российские силовики получили информацию о том, что сводный отряд из сотрудников спецслужб и бойцов польского спецназа, переодетых в украинскую форму и подчиняющихся исключительно командованию НАТО, высадился в городе Марганец Днепропетровской области, сообщил журналистам РИА Новости источник в силовых структурах РФ.

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По его данным, полученным непосредственно от украинских военных, основной задачей польских спецназовцев будет проведение «фильтрации и зачистки» тех, кто осуществляет так называемую пособническую помощь российским силам.

Собеседник РИА Новости подчеркнул, что по информации осведомленных источников, прибывшее в Марганец подразделение не подчиняется военному командованию Украины, а передано в оперативное управление командованию Североатлантического альянса.