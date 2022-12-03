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55 минут назад

Россия подготовила ответ на возможные провокации ВМС США

Lenta.ruиещё 2

У России готов план действий на случай возможных провокаций со стороны кораблей военно-морских сил США в акватории Северного морского пути (СМП). Об этом сообщает российский журнал для военачальников «Военная мысль», выпускаемый Министерством обороны.

Россия подготовила жесткий ответ на провокации ВМС США
Фото: ТАССТАСС

Как отмечает издание, американские суда могут маневрировать рядом с местами дислокации войск Северного флота или Восточного военного округа. Не исключается, что они способны сбросить в воду химически опасные вещества, чтобы затем обвинить Россию в нарушении экологии.

Для противодействия подобным провокациям Минобороны совместно с ФСБ запланировало комплекс мер. В том числе, наращивание средств разведки и поражения на архипелагах и побережье Северного Ледовитого океана и повышение интенсивности полетов авиации. Также будет установлено слежение оружием за кораблями. Предусмотрены и практические действия, которые позволят пресечь несанкционированный проход проливных зон в акватории СМП, являющегося одной из самых перспективных транспортных магистралей, особенно в контексте глобального потепления.

Ранее стало известно, что многоцелевой корвет «Меркурий» проекта 20380, который построили на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, вышел на испытания в Финский залив.

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Армия,Верховный суд,Северная верфь,ФСБ,
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