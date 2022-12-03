Евросоюз подготовил более 1 тыс. украинских военных с момента начала тренировочной миссии сообщества по обучению солдат Вооруженных сил Украины . Об этом сообщил в пятницу глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель .

"Миссия Евросоюза по содействию Украине в настоящий момент достигла своего полного потенциала. Сейчас подготовку проходят более 1,1 тыс. украинских солдат", - написал Боррель в Twitter.

"В рамках миссии мы будем обучать украинских военнослужащих для удовлетворения потребностей Украины и предоставим финансовые ресурсы в размере €16 млн на приобретение летального оружия для тренировочных целей", - отметил он.

В ноябре европейские лидеры объявили о начале военной тренировочной миссии для Украины (EUMAM Ukraine), в ходе которой планируют обучить 15 тыс. украинских солдат в течение 24 месяцев. На эти нужды выделят €106,7 млн. Подготовка военных будет проводиться на территории Польши, Германии и других европейских стран. Согласно информации внешнеполитической службы ЕС, миссия призвана обеспечить "индивидуальную, коллективную и специальную подготовку для ВСУ и отрядов территориальной обороны".