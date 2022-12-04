Глава МИД Франции обсудила с турецким коллегой военную операцию в Сирии

Турция в ночь на 20 ноября провела на севере Ирака и Сирии воздушную операцию, в которой было задействовано свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Удары наносились по местам базирования запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК). Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял о планах проведения наземной операции на севере Сирии вслед за воздушной. По сообщениям СМИ, подразделения турецкой армии, дислоцированные в приграничных с этой страной районах, завершили подготовку к наземной операции и ждут приказа для ее начала.