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53 минуты назад

Глава МИД Франции обсудила с турецким коллегой военную операцию на севере Сирии

ТАССиещё 1

Франция обеспокоена перспективой ослабления коллективной борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из-за военного вмешательства Турции на севере Сирии и в Ираке. Об этом заявила министр иностранных дел Катрин Колонна в ходе переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Глава МИД Франции обсудила с турецким коллегой военную операцию в Сирии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Министр Колонна <...> выразила глубокую обеспокоенность недавними ударами в Сирии и Ираке. Никакая военная операция не должна ослаблять борьбу с ИГ", - говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой внешнеполитического ведомства Франции.

Турция в ночь на 20 ноября провела на севере Ирака и Сирии воздушную операцию, в которой было задействовано свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Удары наносились по местам базирования запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК). Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял о планах проведения наземной операции на севере Сирии вслед за воздушной. По сообщениям СМИ, подразделения турецкой армии, дислоцированные в приграничных с этой страной районах, завершили подготовку к наземной операции и ждут приказа для ее начала.

3 декабря Эрдоган заявил, что Турция завершит создание 30-километровой линии безопасности вдоль своих южных границ. Таким образом он дал понять, что Анкара не отказывается от планов проведения трансграничной военной операции на севере Сирии против сил РПК. По данным местных СМИ, в операции планируется задействовать около 50 тыс. военнослужащих и боевиков сирийской вооруженной оппозиции.

Армия,Война в Сирии ,Катрин Колонна,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,Исламское государство,
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