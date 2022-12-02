В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
18 минут назад

Германия передаст Украине «самоходки», предназначенные для утилизации

Ferra.ru

Германия передаст Украине семь зенитных самоходных установок Gepard, изначально предназначенных для утилизации.

Германия передаст Украине «самоходки», предназначенные для утилизации
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ранее тридцать таких ЗСУ Германия передала Украине, но семь оказались в непригодном состоянии. На данный момент мюнхенская машиностроительная компания Krauss-Maffei Wegmann GmbH начала ремонт «зениток» и планирует закончить весь процесс к весне. Тогда и планируется передача техники украинской стороне.

При этом у Германии нет достаточного количества боеприпасов к ЗСУ Gepard, так как их производит Швейцария, сохраняющая нейтралитет. Производитель не выдаёт Германии лицензии на производство боеприпасов в стране.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители