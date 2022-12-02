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4 минуты назад

WarGonzo: в составе ВСУ появился башкирский батальон "Башкорт"

Газета.Ru

В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) появился башкирский батальон «Башкорт». Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

В составе ВСУ появился башкирский батальон «Башкорт»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации Telegram-канала, о создании нового батальона сообщил основатель одноименной запрещенной в России радикальной националистической организации Руслан Габбасов.

Канал в ближайшее время планирует поделиться подробностями создания нового националистического подразделения в составе ВСУ.

Ранее WarGonzo показал кадры уничтожения пикапа вооруженных сил Украины. На видеозаписи видно, как в автомобиль попадает снаряд. Машина двигалась по разрушенному населенному пункту, после атаки она немедленно остановилась, а из салона выбрались двое военнослужащих, которые упали на землю.

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До этого в МИД РФ возмутился решением Франции создать спецтрибунал по преступлениям на Украине.

Армия,СВО,Верховный суд,МИД России,
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