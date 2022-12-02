В составе ВСУ появился башкирский батальон «Башкорт»

В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) появился башкирский батальон «Башкорт». Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

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По информации Telegram-канала, о создании нового батальона сообщил основатель одноименной запрещенной в России радикальной националистической организации Руслан Габбасов.

Канал в ближайшее время планирует поделиться подробностями создания нового националистического подразделения в составе ВСУ.

Ранее WarGonzo показал кадры уничтожения пикапа вооруженных сил Украины. На видеозаписи видно, как в автомобиль попадает снаряд. Машина двигалась по разрушенному населенному пункту, после атаки она немедленно остановилась, а из салона выбрались двое военнослужащих, которые упали на землю.