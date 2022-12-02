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19 минут назад

Корнев раскрыл характеристики систем ПВО NASAMS, которые США передадут Украине

FBM.ru

Зенитные ракетные комплексы под названием Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) используют ракеты, которые дают возможность поражать цели на дальности до 50 км. О возможностях поставляемых Вооруженным силам Украины комплексах рассказал российский военный специалист Дмитрий Корнев в ходе разговора с «Известиями».

Раскрыты характеристики систем ПВО NASAMS, которые США передадут Украине
Фото: FBM.ruFBM.ru

«NASAMS – это современная система ПВО ближнего и среднего радиуса действия, ёе можно назвать системой ПВО последнего рубежа. NASAMS использует ракеты AIM-120 AMRAAM – это одна из самых совершенных ракет воздушного боя, она универсальная, ее использует и авиация. Для пуска с наземных пусковых она получила специальные доработки и может поражать цели на дальности 30-50 км и на всех высотах, где действуют боевые самолеты», — прокомментировал эксперт.

Специалист подчеркнул, что комплекс NASAMS уже поставлялся Киеву. Корнев предполагает, что Соединенные Штаты Америки планируют нарастить объемы поставок ЗРК Украине.

«Но из-за того что их физически пока достаточно не построено, их пришлось заказывать у производителя, а это затягивает сроки получения» — резюмировал он.

Армия,Дмитрий Корнев,
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