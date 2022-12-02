Раскрыты характеристики систем ПВО NASAMS, которые США передадут Украине

«NASAMS – это современная система ПВО ближнего и среднего радиуса действия, ёе можно назвать системой ПВО последнего рубежа. NASAMS использует ракеты AIM-120 AMRAAM – это одна из самых совершенных ракет воздушного боя, она универсальная, ее использует и авиация. Для пуска с наземных пусковых она получила специальные доработки и может поражать цели на дальности 30-50 км и на всех высотах, где действуют боевые самолеты», — прокомментировал эксперт.