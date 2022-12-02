В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
1 час назад

ВСУ нанесли удар по трансформаторной подстанции в Запорожской области

Lenta.ruиещё 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили артиллерией по трансформаторной подстанции города Токмака в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

ВСУ нанесли удар по трансформаторной подстанции в Запорожской области
Фото: Министерство обороны УкраиныМинистерство обороны Украины

Он отметил, что на подстанции в Энергодаре также была пресечена попытка провокации, добавив, что города региона ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

Минобороны сообщило о двух сбитых самолетах Украины за сутки

По его словам, украинские военные пытаются наносить удары по гражданской инфраструктуре и социальным объектам, однако «получают достойный и сокрушительный отпор».

Армия,СВО,Евгений Балицкий,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители