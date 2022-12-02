ВСУ нанесли удар по трансформаторной подстанции в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили артиллерией по трансформаторной подстанции города Токмака в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Он отметил, что на подстанции в Энергодаре также была пресечена попытка провокации, добавив, что города региона ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.
По его словам, украинские военные пытаются наносить удары по гражданской инфраструктуре и социальным объектам, однако «получают достойный и сокрушительный отпор».