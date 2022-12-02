Минобороны сообщило о двух сбитых самолетах Украины за сутки

За сутки спецоперации российскими истребителями были сбиты два самолета воздушных сил Украины. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

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Отмечается, что самолет МиГ-29 сбили в районе населенного пункта Украинка Донецкой народной республики, украинский штурмовик Су-25 — в районе населенного пункта Никольское.

Также сообщается об уничтожении семи беспилотников ВСУ в районах Сватово, Краснореченского, Червонопоповки, Голиково, Сторожевки в ЛНР и Егоровки в ДНР.

30 ноября стало известно об освобождении российскими войсками населенного пункта Андреевка в ДНР. В военном ведомстве также указали на положительные результаты российских военных в районе села Водяное.