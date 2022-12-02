Минобороны сообщило о двух сбитых самолетах Украины за сутки

За сутки спецоперации российскими истребителями были сбиты два самолета воздушных сил Украины. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Отмечается, что самолет МиГ-29 сбили в районе населенного пункта Украинка Донецкой народной республики, украинский штурмовик Су-25 — в районе населенного пункта Никольское.
Также сообщается об уничтожении семи беспилотников ВСУ в районах Сватово, Краснореченского, Червонопоповки, Голиково, Сторожевки в ЛНР и Егоровки в ДНР.
30 ноября стало известно об освобождении российскими войсками населенного пункта Андреевка в ДНР. В военном ведомстве также указали на положительные результаты российских военных в районе села Водяное.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что Вооруженными силами России был освобожден поселок Курдюмовка под Артемовском в ДНР.