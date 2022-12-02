В Белоруссии сообщили о перехвате летевшего с Украины БПЛА

Белорусские военнослужащие и пограничники 1 декабря перехватили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший со стороны Украины. Как уточняет ТАСС со ссылкой на Государственный пограничный комитет страны, квадрокоптер без каких-либо опознавательных знаков направлялся вглубь территории республики.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Указывается, что упомянутый БПЛА засекли в 1200 метрах от госграницы над пунктом пропуска «Мокраны» на высоте около 300 метров. «С применением радиоэлектронного оружия дрон был принудительно посажен», — подчеркнули в пресс-службе.

Представители Государственного пограничного комитета отметили, что беспилотник был оснащен встроенной видеокамерой для ведения разведки.