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38 минут назад

В Белоруссии сообщили о перехвате летевшего с Украины БПЛА

Lenta.ru

Белорусские военнослужащие и пограничники 1 декабря перехватили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший со стороны Украины. Как уточняет ТАСС со ссылкой на Государственный пограничный комитет страны, квадрокоптер без каких-либо опознавательных знаков направлялся вглубь территории республики.

В Белоруссии сообщили о перехвате летевшего с Украины БПЛА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Указывается, что упомянутый БПЛА засекли в 1200 метрах от госграницы над пунктом пропуска «Мокраны» на высоте около 300 метров. «С применением радиоэлектронного оружия дрон был принудительно посажен», — подчеркнули в пресс-службе.

Представители Государственного пограничного комитета отметили, что беспилотник был оснащен встроенной видеокамерой для ведения разведки.

Похожий инцидент произошел 16 ноября. Тогда сообщалось, что белорусские пограничники сбили дрон, нарушивший границу республики со стороны Украины.

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