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1 час назад

Белоруссия перехватила украинский беспилотник-разведчик

Ura.Ruиещё 3

Силовики Белоруссии перехватили беспилотник-разведчик, который направлялся со стороны Украины. Об этом рассказали в белорусском Госпогранкомитете.

Белоруссия перехватила украинский беспилотник-разведчик
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В 1200 метрах от государственной границы над пунктом пропуска Мокраны (с украинской стороны Доманово) на высоте около 300 метров белорусские пограничники совместно с военнослужащими Вооруженных сил обнаружили квадрокоптер», — сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

Беспилотник принудительно посадили.

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Квадрокоптер имеет встроенную видеокамеру, с помощью которой могла проводиться разведка. У него не было опознавательных знаков.

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