Белоруссия перехватила украинский беспилотник-разведчик

«В 1200 метрах от государственной границы над пунктом пропуска Мокраны (с украинской стороны Доманово) на высоте около 300 метров белорусские пограничники совместно с военнослужащими Вооруженных сил обнаружили квадрокоптер», — сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.