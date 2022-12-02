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1 час назад

США сменили уровень военного присутствия в Литве на боевой

Российская Газета

Ротационные подразделения армии США, которые дислоцированы в Литве, сменили уровень военного присутствия в стране со сдерживающего на боевой. Об этом в эфире LRT заявил командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

Армия США в Литве перешла в боевой режим
Фото: US Army FlickrUS Army Flickr

"Если до сих пор в Литве американские военные находились с задачами ознакомления с обстановкой, проведения совместных учений, то теперь дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий", - заявил Рупшис.

Он уточнил, что подразделения армии США останутся в Литве как минимум до 2025 года.

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На данный момент в Литве находится батальон американской армии численностью около 500 солдат и офицеров. Смена контингента состоялась в начале ноября. На вооружении армии - 155-мм самоходные гаубицы, танки, БМП, бронетранспортеры и армейские грузовики.

Армия,Вальдемарас Рупшис,
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