Армия США в Литве перешла в боевой режим

Ротационные подразделения армии США, которые дислоцированы в Литве, сменили уровень военного присутствия в стране со сдерживающего на боевой. Об этом в эфире LRT заявил командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.
"Если до сих пор в Литве американские военные находились с задачами ознакомления с обстановкой, проведения совместных учений, то теперь дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий", - заявил Рупшис.
Он уточнил, что подразделения армии США останутся в Литве как минимум до 2025 года.
На данный момент в Литве находится батальон американской армии численностью около 500 солдат и офицеров. Смена контингента состоялась в начале ноября. На вооружении армии - 155-мм самоходные гаубицы, танки, БМП, бронетранспортеры и армейские грузовики.