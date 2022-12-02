Военкоры сообщили об ударах ЧВК «Вагнер» по позициям ВСУ в Часовом Яру

Бойцы ЧВК «Вагнер» наносят артиллерийские удары по позициям ВСУ на артемовском направлении после того, как заняли поселок Курдюмовка. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

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Под ударами артиллерии находятся позиции украинских военных в Клещеевке и Часовом Яру. Последний из населенных пунктов играет ключевую роль для ВСУ: огневой контроль над этим участком способен нарушить логистику украинской армии на артемовском направлении.

Кроме того, под огнем артиллерии находятся Бахмут, Бахмутское, Соледар и Яковлевка.