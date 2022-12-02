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33 минуты назад

В ЛНР рассказали о панике находящихся в Артемовске офицеров ВСУ

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал ТАСС, что офицерский состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящийся в районе Артемовска, пребывает в панике, поскольку не получает приказа эвакуироваться из города.

В ЛНР рассказали о панике офицеров ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Положение вооруженных формирований Украины в виду успехов наших войск в районе Артемовска с каждым днем ухудшается. На данный момент есть все основания для подготовки эвакуации пункта управления войсками из населенного пункта в более безопасное место», — заявил он.

По словам Марочко, на сегодняшний день руководство ВСУ не планирует передислокации украинских солдат из Артемовска, что, в свою очередь, приводит к панике в рядах старшего офицерского состава.

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Ранее газета The Washington Post сообщила, что Пентагон решил значительно расширить подготовку украинских военных и научить их методам ведения «более изощренной кампании» против России.

Армия,СВО,Андрей Марочко,Пентагон,
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