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1 час назад

Правительство Италии приняло декрет о продлении поставок оружия Украине

Елена Прошина

Италия будет поставлять вооружение на Украину как минимум до конца 2023 года, сообщает Corriere della Sera со ссылкой на принятый советом министров страны декрет.

Правительство Италии приняло декрет о продлении поставок оружия Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ближайшее время в парламенте пройдет голосование. Так, новый кабмин во главе с Джорджей Мелони продолжает линию предыдущего правительства в вопросе помощи Киеву. Как пишет издание, решение продлить поставки оружия украинским властям вызвано опасениями Киева на фоне наступления зимы, а также с возможным усилением ударов со стороны военных России. Украина заявила, что необходимо получить зенитно-ракетные комплексы, что позволит защитить инфраструктуру «от атак с воздуха».

Межведомственный пакет с перечнем оружия для Украины станет шестым по счету из выпущенных правительством Италии.

Ранее издание Il Messaggero со ссылкой на источники в итальянском правительстве сообщило о заморозке отправки шестого пакета военной помощи Украине из-за необходимости согласования поставок c Североатлантическим альянсом. Также утверждалось, что военные запросы Киева будут рассмотрены самым анимальным образом.

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