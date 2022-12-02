Правительство Италии приняло декрет о продлении поставок оружия Украине

Италия будет поставлять вооружение на Украину как минимум до конца 2023 года, сообщает Corriere della Sera со ссылкой на принятый советом министров страны декрет.

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В ближайшее время в парламенте пройдет голосование. Так, новый кабмин во главе с Джорджей Мелони продолжает линию предыдущего правительства в вопросе помощи Киеву. Как пишет издание, решение продлить поставки оружия украинским властям вызвано опасениями Киева на фоне наступления зимы, а также с возможным усилением ударов со стороны военных России. Украина заявила, что необходимо получить зенитно-ракетные комплексы, что позволит защитить инфраструктуру «от атак с воздуха».

Межведомственный пакет с перечнем оружия для Украины станет шестым по счету из выпущенных правительством Италии.