«Европа недостаточно сильна»: В Финляндии признали зависимость от США

Оборонный потенциал Европы недостаточен, и у нее были бы проблемы без военной поддержки США. Об этом на пресс-конференции в Институте Лоуи в Австралии заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.
«Я буду предельно честна с вами: Европа недостаточно сильна. У нас были бы проблемы без Соединенных Штатов», - заявила глава Финляндии.
Санна Марин также считает, что Соединенные штаты должны оказывать Киеву максимальную военную и финансовую поддержку, чтобы Украина смогла и дальше сдерживать Россию.
Ранее стало известно, что Госдеп США утвердил продажу Финляндии тактических ракет AIM 9X Block II и AGM-154 на сумму $323 млн. Подрядчиком по данному контракту выступит компания Raytheon, производящая РСЗО HIMARS для Украины.