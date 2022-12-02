ВКС России выполнили пуск новой ракеты системы ПРО

Боевой расчет российских Воздушно-космических сил произвел пуск новой ракеты системы противоракетной обороны, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Речь идет об испытании ПРО, которые состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По данным военного ведомства, боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России был успешно проведен испытательный пуск новой ракеты отечественной системы противоракетной обороны.
Как заявил командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук, противоракета сумела подтвердить заложенные в нее характеристики. Боевые расчеты поразили условную цель с требуемой точностью.
В июле 2020 года главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин сообщил об испытаниях средств системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. Отмечалось, что в перспективе воздушно-космические силы получат обновленную многофункциональную радиолокационную станцию и усовершенствованные противоракеты.