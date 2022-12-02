В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
22 минуты назад

ВКС России выполнили пуск новой ракеты системы ПРО

Елена Прошина

Боевой расчет российских Воздушно-космических сил произвел пуск новой ракеты системы противоракетной обороны, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

ВКС России выполнили пуск новой ракеты системы ПРО
Фото: ТАССТАСС

Речь идет об испытании ПРО, которые состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По данным военного ведомства, боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России был успешно проведен испытательный пуск новой ракеты отечественной системы противоракетной обороны.

Как заявил командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук, противоракета сумела подтвердить заложенные в нее характеристики. Боевые расчеты поразили условную цель с требуемой точностью.

В июле 2020 года главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин сообщил об испытаниях средств системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. Отмечалось, что в перспективе воздушно-космические силы получат обновленную многофункциональную радиолокационную станцию и усовершенствованные противоракеты.

Армия,Сергей Суровикин,Минобороны России,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители