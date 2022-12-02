ВКС России выполнили пуск новой ракеты системы ПРО

Боевой расчет российских Воздушно-космических сил произвел пуск новой ракеты системы противоракетной обороны, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

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Речь идет об испытании ПРО, которые состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По данным военного ведомства, боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России был успешно проведен испытательный пуск новой ракеты отечественной системы противоракетной обороны.

Как заявил командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук, противоракета сумела подтвердить заложенные в нее характеристики. Боевые расчеты поразили условную цель с требуемой точностью.