Италия продлила поставки оружия Украине на весь 2023 год

Совет министров Италии одобрил постановление о продлении поставок оружия Украине до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает Corriere della Sera.

«Совет министров, созванный премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Палаццо Киджи, одобрил постановление о продлении поставок оружия Украине до 31 декабря 2023 года», — говорится в тексте.

В Corriere della Sera добавили, что решение принималось путем голосования в парламенте. На обсуждение документ вынесла правящая партия Италии. Таким образом она подтвердила приверженность линии прошлого правительства страны, которым руководил Марио Драги, отметили в издании.