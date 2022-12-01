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49 минут назад

Италия продлила поставки оружия Украине на весь 2023 год

Елена Прошина

Совет министров Италии одобрил постановление о продлении поставок оружия Украине до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Италия продлила поставки оружия Украине на весь 2023 год
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Совет министров, созванный премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Палаццо Киджи, одобрил постановление о продлении поставок оружия Украине до 31 декабря 2023 года», — говорится в тексте.

В Corriere della Sera добавили, что решение принималось путем голосования в парламенте. На обсуждение документ вынесла правящая партия Италии. Таким образом она подтвердила приверженность линии прошлого правительства страны, которым руководил Марио Драги, отметили в издании.

Армия,Марио Драги,
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