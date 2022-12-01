Бизнесмен Евгений Пригожин оценил идею США признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией и заявил, что она не попадает ни под один из критериев для подобного решения. Его слова опубликованы на странице компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

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Пригожин указал, что, согласно регулированию в Соединенных Штатах, существует три пункта и девять подпунктов с описанием того, какая организация может быть признана террористической.

«ЧВК "Вагнер" ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит», — уверен бизнесмен.

Он добавил, что группа «Вагнер» предотвратила переворот в Центральноафриканской республике, присутствовала на Донбассе и в Сирии, а также специалисты медиаимперии Пригожина оказывали противодействие вмешательству США в выборы в России и других странах.