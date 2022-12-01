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19 минут назад

Пригожин оценил идею США признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Lenta.ruиещё 3

Бизнесмен Евгений Пригожин оценил идею США признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией и заявил, что она не попадает ни под один из критериев для подобного решения. Его слова опубликованы на странице компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Пригожин оценил идею США признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пригожин указал, что, согласно регулированию в Соединенных Штатах, существует три пункта и девять подпунктов с описанием того, какая организация может быть признана террористической.

«ЧВК "Вагнер" ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит», — уверен бизнесмен.

Он добавил, что группа «Вагнер» предотвратила переворот в Центральноафриканской республике, присутствовала на Донбассе и в Сирии, а также специалисты медиаимперии Пригожина оказывали противодействие вмешательству США в выборы в России и других странах.

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29 ноября Bloomberg сообщил, что Соединенные Штаты изучают возможность признать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» террористической структурой. Источники агентства отметили, что данным вопросом занимается администрация президента США Джо Байдена.

Армия,Евгений Пригожин,Джозеф Байден,Европарламент,Администрация США,
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