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1 час назад

Минобороны сообщило о 50 освобожденных российских военнопленных

Министерство обороны Российской Федерациииещё 3

В ходе переговоров с украинскими властями возвращено 50 российских военнопленных, им угрожала смертельная опасность в плену, сообщило Минобороны России.

Минобороны сообщило о 50 освобожденных российских военнопленных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С подконтрольной киевским властям территории в результате переговоров 1 декабря возвращены 50 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Их доставят в Москву самолетами Военно-транспортной авиации ВКС России. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства.

На прошлой неделе на Родину вернулись девять освобожденных из украинского плена российских военных.

Армия,СВО,Минобороны России,
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