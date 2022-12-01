Медведев: поддержка священников помогает бойцам преодолевать испытания

Возможность поговорить со священником помогает бойцам на передовой преодолеть все те тяжелейшие испытания, которые выпали на их долю, уверен замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"У каждого человека свой путь к Богу, но то, что вы находитесь рядом, на передовой, и к вам обращаются и те, кто еще не крещен, и крещенные люди за поддержкой, - я уверен, это им помогает преодолеть все те тяжелейшие испытания, которые выпали на их долю и на долю нашей страны", - сказал он в четверг на встрече с благотворителями и меценатами, выслушав священнослужителя. "Спасибо вам за это служение", - добавил Медведев.