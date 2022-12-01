Медведев: поддержка священников помогает бойцам преодолевать испытания

"У каждого человека свой путь к Богу, но то, что вы находитесь рядом, на передовой, и к вам обращаются и те, кто еще не крещен, и крещенные люди за поддержкой, - я уверен, это им помогает преодолеть все те тяжелейшие испытания, которые выпали на их долю и на долю нашей страны", - сказал он в четверг на встрече с благотворителями и меценатами, выслушав священнослужителя. "Спасибо вам за это служение", - добавил Медведев.