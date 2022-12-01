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14 минут назад

Медведев: поддержка священников помогает бойцам преодолевать тяжелейшие испытания

ТАСС

Возможность поговорить со священником помогает бойцам на передовой преодолеть все те тяжелейшие испытания, которые выпали на их долю, уверен замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Медведев: поддержка священников помогает бойцам преодолевать испытания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У каждого человека свой путь к Богу, но то, что вы находитесь рядом, на передовой, и к вам обращаются и те, кто еще не крещен, и крещенные люди за поддержкой, - я уверен, это им помогает преодолеть все те тяжелейшие испытания, которые выпали на их долю и на долю нашей страны", - сказал он в четверг на встрече с благотворителями и меценатами, выслушав священнослужителя. "Спасибо вам за это служение", - добавил Медведев.

Армия,Дмитрий Медведев,Единая Россия,Совет безопасности РФ,
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