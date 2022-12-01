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23 минуты назад

Минобороны Белоруссии не считает, что "завтра начнется война"

ТАСС

Белоруссия наблюдает активную милитаризацию соседних с ней стран, однако не считает, что боевые действия против нее могут начаться в самое ближайшее время. Об этом в четверг по итогам совещания представителей силового блока у президента Белоруссии Александра Лукашенко заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

В Минобороны Белоруссии высказались о начале войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы, пользуясь своими индикаторами, если выражаться военным языком, видим, что обстановка не становится лучше, идет ее нагнетание. И видим, что, к сожалению, соседние государства активными шагами милитаризируются, - приводит его слова агентство БелТА. - Не хочу, чтобы кто-то пугался, что завтра начнется война. И президент подчеркнул в своем докладе: непосредственной подготовки к войне нет".

Армия,Виктор Хренин,Александр Лукашенко,
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