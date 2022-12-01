В Минобороны Белоруссии высказались о начале войны

"Мы, пользуясь своими индикаторами, если выражаться военным языком, видим, что обстановка не становится лучше, идет ее нагнетание. И видим, что, к сожалению, соседние государства активными шагами милитаризируются, - приводит его слова агентство БелТА. - Не хочу, чтобы кто-то пугался, что завтра начнется война. И президент подчеркнул в своем докладе: непосредственной подготовки к войне нет".