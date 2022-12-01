Лавров: ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины, которая убивает русских

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации наносят удары по инфраструктуре, которая помогает убивать русских. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Ее целями глава государства назвал защиту мирного населения Донбасса, денацификация и демилитаризация Украины и обеспечение ее нейтрального и безъядерного статуса.

С 10 ноября российские Вооруженные силы наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. По словам Верховного главнокомандующего, это стало ответом, в частности, на теракт на Крымском мосту.