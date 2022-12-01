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22 минуты назад

Пентагон: Китай планирует создать военные базы на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Газета.Ru

Вооруженные силы Китая «значительно активизировали усилия» по взаимодействию со странами Ближнего Востока, особенно с Ираком, и планируют создать здесь и в Северной Африке военные базы. Об этом сообщает Middle East Monitor со ссылкой на отчет Пентагона «Военная мощь Китая».

Пентагон сообщил о планах Китая создать военные базы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Поскольку экономические интересы Пекина расширяются в таких регионах, как Африка, Латинская Америка, Центральная Азия и Ближний Восток, мы ожидаем, что повышенное внимание будет уделяться расширению операций по проецированию силы во всем мире», — приводит издание выдержку из отчета.

Сообщается, что китайские военные, у которых уже есть база в Джибути, планируют создать дополнительные объекты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, чтобы расширить инфраструктуру логистики и базирования, что позволит армии поддерживать военную мощь на больших расстояниях.

В том же отчете также упоминается, что Китай в настоящее время имеет более 400 ядерных боеголовок, примерно удвоив свой арсенал всего за два года, и содержится предупреждение, что к 2035 году Китай потенциально может накопить около 1500 боеголовок.

Кроме того, отмечается, что за 2021 год ракетные войска НОАК запустили около 135 баллистических ракет в ходе испытаний и тренировок — «больше, чем весь остальной мир вместе взятый, не считая использования баллистических ракет в зонах конфликтов».

Армия,Пентагон,
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