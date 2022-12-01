Росгвардия сообщила о найденных документах об "угнетенном состоянии" ВСУ

Рогсвардия сообщила о найденном архиве Вооруженных сил Украины с детальным анализом морально-психологического состояния личного состава.
В Херсонской области военнослужащие Росгвардии захватили архив документов ВСУ, в которых проводится детальный анализ морально-психологического состояния личного состава. В частности, среди обширной документации есть выписки из решения руководства ВСУ. Речь идет о ситуации в одной из войсковых частей воздушных сил ВСУ.
В одном из документов сказано:
«Морально-психологическое состояние личного состава подразделения неудовлетворительное. Военнослужащие пребывают в угнетённом состоянии, имею место случаи возникновения конфликтных ситуаций. Одной из причин, которая влияет на морально-психологическое состояние, является неудовлетворительный подбор личного состава, не налажена система межличностных отношений между офицерами и сержантами роты. Командир роты работать с личным составом не умеет, не знает даже имен и воинских званий подчиненных ему командиров взводов».
Также захваченные документы свидетельствуют о кадровых проблемах и низком профессиональном уровне военнослужащих ВСУ.
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