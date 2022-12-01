Росгвардия сообщила о найденных документах об "угнетенном состоянии" ВСУ

«Морально-психологическое состояние личного состава подразделения неудовлетворительное. Военнослужащие пребывают в угнетённом состоянии, имею место случаи возникновения конфликтных ситуаций. Одной из причин, которая влияет на морально-психологическое состояние, является неудовлетворительный подбор личного состава, не налажена система межличностных отношений между офицерами и сержантами роты. Командир роты работать с личным составом не умеет, не знает даже имен и воинских званий подчиненных ему командиров взводов».