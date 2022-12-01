В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
5 минут назад

Росгвардия сообщила о найденных документах об "угнетенном состоянии" ВСУ

Газета.Ruиещё 1

Рогсвардия сообщила о найденном архиве Вооруженных сил Украины с детальным анализом морально-психологического состояния личного состава.

Росгвардия сообщила о найденных документах об «угнетенном состоянии» ВСУ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В Херсонской области военнослужащие Росгвардии захватили архив документов ВСУ, в которых проводится детальный анализ морально-психологического состояния личного состава. В частности, среди обширной документации есть выписки из решения руководства ВСУ. Речь идет о ситуации в одной из войсковых частей воздушных сил ВСУ.

В одном из документов сказано:

«Морально-психологическое состояние личного состава подразделения неудовлетворительное. Военнослужащие пребывают в угнетённом состоянии, имею место случаи возникновения конфликтных ситуаций. Одной из причин, которая влияет на морально-психологическое состояние, является неудовлетворительный подбор личного состава, не налажена система межличностных отношений между офицерами и сержантами роты. Командир роты работать с личным составом не умеет, не знает даже имен и воинских званий подчиненных ему командиров взводов».

Также захваченные документы свидетельствуют о кадровых проблемах и низком профессиональном уровне военнослужащих ВСУ.

Новость дополняется.

Армия,СВО,Росгвардия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители