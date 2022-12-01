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27 минут назад

В Херсонской области рассказали о возведении оборонительных сооружений

Lenta.ru

По левому берегу Днепра в Херсонской области в высоком темпе возводятся оборонительные сооружения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

В Херсонской области рассказали о возведении оборонительных сооружений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все эти работы проводятся по научному обоснованию военной науки. Они [фортификационные сооружения] строятся достаточно быстро. На эти цели выделены значительные ресурсы финансовые, привлечено достаточно большое количество строительных компаний», — сказал Сальдо.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада командующего силами СВО Сергея Суровикина. Генерал заявил, что в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС необходимо оставить расположенный на западном берегу Днепра город и занять оборону по восточному берегу реки.

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