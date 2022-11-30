В Минобороны сообщили о планах террористов нанести удары по Хмеймиму

По его словам, террористы планирует совершить атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Они намерены нанести удары по российской авиационной базе Хмеймим и позициям сирийских правительственных сил в районе Джурин, Серакаб и Кафер-Небель провинции Идлиб, добавил Егоров.

Он отметил, что согласно поступившей в Центр по примирению враждующих сторон РФ информации в указанных населенных пунктах террористы уже «оборудовали площадки и даже перебросили на них расчеты для запуска беспилотных летательных аппаратов». В связи с этим Егоров «призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах».