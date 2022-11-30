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32 минуты назад

В Минобороны сообщили о планах террористов нанести удары по Хмеймиму

Елена Прошина

Террористическая организация «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) планирует нанести удары по авиабазе Хмеймим и позициям сирийских правительственных сил в провинции Идлиб. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров, передает ТАСС.

В Минобороны сообщили о планах террористов нанести удары по Хмеймиму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, террористы планирует совершить атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Они намерены нанести удары по российской авиационной базе Хмеймим и позициям сирийских правительственных сил в районе Джурин, Серакаб и Кафер-Небель провинции Идлиб, добавил Егоров.

Он отметил, что согласно поступившей в Центр по примирению враждующих сторон РФ информации в указанных населенных пунктах террористы уже «оборудовали площадки и даже перебросили на них расчеты для запуска беспилотных летательных аппаратов». В связи с этим Егоров «призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах».

Армия,Олег Егоров,Джебхат ан-Нусра,
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