В США оценили возможное расширение ядерного арсенала Китая

«Они официально не изменили свою политику или стратегию, но у них есть программа. Она способна предоставить им набор возможностей, которые потенциально позволят рассмотреть различные варианты политики или стратегии помимо тех, которые были открыты для них в прошлом», — сказал представитель Пентагона.