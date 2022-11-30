Раскрыт неожиданный фактор, влияющий на боеспособность ВСУ

Эксперт Матвийчук заявил, что 70% потерь в рядах ВСУ связаны с болезнями военнослужащих

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На сегодняшний день ВСУ могут продолжать вести артиллерийскую борьбу из гаубиц M111 1941-го года, поскольку западные САУ и гаубицы уничтожены, либо требуют серьезного ремонтного обслуживания, таким мнением поделился с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он добавил, что большое количество украинских военнослужащих из-за резкой вспышки ОРВИ и различных вирусно-бактериологических заболеваний, стали терять свою боеспособность.

Ранее поставленные на Украину гаубицы и САУ M777, Panzerhaubitze 2000 и CAESAR, помимо того, что они были поставлены в небольшом количестве, либо уничтожены, либо требуют серьезного ремонтного обслуживания. Что в свою очередь означает необходимость их транспортировки на ремонтные базы за пределами территории Украины, — сказал собеседник.

Собеседник добавил, что боеспособность ВСУ значительно снизилась из-за санитарных проблем в зоне боевого соприкосновения. По его словам, почти все бойцы украинской армии страдают бактериологическими заболеваниями либо заражены гриппом.

Солдаты массово, в следствии резкой вспышки ОРВИ и различных вирусно-бактериологических заболеваний, стремительно начали терять свою боеспособность. Я уже молчу, что все они, практически поголовно, переносят грипп. То есть у них сейчас до 70% потерь проходят, как санитарные, — подытожил Матвийчук.