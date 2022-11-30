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20 минут назад

«70% потерь ВСУ санитарные»: эксперт рассказал о грозящей Украине эпидемии

News.ru

Эксперт Матвийчук заявил, что 70% потерь в рядах ВСУ связаны с болезнями военнослужащих

Раскрыт неожиданный фактор, влияющий на боеспособность ВСУ
Фото: TwitterTwitter

На сегодняшний день ВСУ могут продолжать вести артиллерийскую борьбу из гаубиц M111 1941-го года, поскольку западные САУ и гаубицы уничтожены, либо требуют серьезного ремонтного обслуживания, таким мнением поделился с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он добавил, что большое количество украинских военнослужащих из-за резкой вспышки ОРВИ и различных вирусно-бактериологических заболеваний, стали терять свою боеспособность.

Ранее поставленные на Украину гаубицы и САУ M777, Panzerhaubitze 2000 и CAESAR, помимо того, что они были поставлены в небольшом количестве, либо уничтожены, либо требуют серьезного ремонтного обслуживания. Что в свою очередь означает необходимость их транспортировки на ремонтные базы за пределами территории Украины, — сказал собеседник.

Собеседник добавил, что боеспособность ВСУ значительно снизилась из-за санитарных проблем в зоне боевого соприкосновения. По его словам, почти все бойцы украинской армии страдают бактериологическими заболеваниями либо заражены гриппом.

Солдаты массово, в следствии резкой вспышки ОРВИ и различных вирусно-бактериологических заболеваний, стремительно начали терять свою боеспособность. Я уже молчу, что все они, практически поголовно, переносят грипп. То есть у них сейчас до 70% потерь проходят, как санитарные, — подытожил Матвийчук.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что нанесение ударов ВКС России по железнодорожным узлам на Украине влияет на линию соприкосновения. По его мнению, удары российской армии не дают украинским военным перегруппировываться, вывозить технику для ремонта в тыл и в европейские страны, а также подвозить боеприпасы.

Армия,Василий Дандыкин,
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