Блинкен заявил Кулебе о приверженности США предоставлению Украине средств ПВО

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о «неизменной приверженности» Вашингтона предоставлению Киеву средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на среду пресс-службу Госдепа.
Согласно сообщению американского ведомства, Блинкен подтвердил неизменную приверженность США потенциалу Украины в сфере обороны и сдерживания, а особенно предоставлению вариантов средств противовоздушной (ПВО) обороны.
Переговоры Блинкена и Кулебы проходили в Бухаресте.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи в Бухаресте страны Североатлантического альянса решат увеличить поставки систем противовоздушной обороны на Украину.
До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора призвал государственного секретаря США Энтони Блинкена ускорить поставки Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot.