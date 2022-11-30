Блинкен заявил Кулебе о приверженности США предоставлению Украине средств ПВО

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о «неизменной приверженности» Вашингтона предоставлению Киеву средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на среду пресс-службу Госдепа.

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Согласно сообщению американского ведомства, Блинкен подтвердил неизменную приверженность США потенциалу Украины в сфере обороны и сдерживания, а особенно предоставлению вариантов средств противовоздушной (ПВО) обороны.

Переговоры Блинкена и Кулебы проходили в Бухаресте.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи в Бухаресте страны Североатлантического альянса решат увеличить поставки систем противовоздушной обороны на Украину.