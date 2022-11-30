В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
29 минут назад

Блинкен заявил Кулебе о приверженности США предоставлению Украине средств ПВО

Газета.Ruиещё 1

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о «неизменной приверженности» Вашингтона предоставлению Киеву средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на среду пресс-службу Госдепа.

Блинкен заявил Кулебе о приверженности США предоставлению Украине средств ПВО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно сообщению американского ведомства, Блинкен подтвердил неизменную приверженность США потенциалу Украины в сфере обороны и сдерживания, а особенно предоставлению вариантов средств противовоздушной (ПВО) обороны.

Переговоры Блинкена и Кулебы проходили в Бухаресте.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи в Бухаресте страны Североатлантического альянса решат увеличить поставки систем противовоздушной обороны на Украину.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора призвал государственного секретаря США Энтони Блинкена ускорить поставки Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Армия,Дмитрий Кулеба,Энтони Блинкен,Йенс Столтенберг,НАТО,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители