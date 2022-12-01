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14 минут назад

«Все думали, что он погиб»:  Российский танкист выжил в горящем танке под обстрелом гранат

Свободная прессаиещё 4

Полковник Вооруженных сил России Иван Шиц рассказал, что в ходе спецоперации российскому танкисту удалось спастись из горящего танка, а после вернуться на поле боя.

Российский танкист выжил в горящем танке под обстрелом гранатами
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает RT, эвакуировать механика-водителя из танка после удара не получилось, из-за чего сослуживцы решили, что он погиб. Однако спустя сутки солдат вернулся на российские позиции.

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«Он отстрелялся четырьмя магазинами, дополз до линии траншей, отстрелялся оттуда. По нему уже гранатами РПГ начали работать. Отлежался и за ночь дополз до наших подразделений», — рассказал Шиц.

Танкист рассказал, что в горящей машине из-за дыма он потерял сознание, а украинские боевики открыли по нему огонь гранатами.

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