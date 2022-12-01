Российский танкист выжил в горящем танке под обстрелом гранатами

Полковник Вооруженных сил России Иван Шиц рассказал, что в ходе спецоперации российскому танкисту удалось спастись из горящего танка, а после вернуться на поле боя.

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Как сообщает RT, эвакуировать механика-водителя из танка после удара не получилось, из-за чего сослуживцы решили, что он погиб. Однако спустя сутки солдат вернулся на российские позиции.

«Он отстрелялся четырьмя магазинами, дополз до линии траншей, отстрелялся оттуда. По нему уже гранатами РПГ начали работать. Отлежался и за ночь дополз до наших подразделений», — рассказал Шиц.