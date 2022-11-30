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35 минут назад

В ЛНР начали частичную демобилизацию

Ura.Ru

В Луганской Народной Республике началась демобилизация части учащихся жителей. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

В ЛНР начали частичную демобилизацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня подписал указ о демобилизации аспирантов, которые учатся по очной и очно-заочной формам обучения», — написал Пасечник в своем telegram-канале.

Он объяснил свое решение тем, что молодежь региона должна развиваться и проявлять инициативу для развития государства.

ЛНР вошла в состав России по результатам референдума, проведенного в республике и еще трех регионах, взятых под контроль российскими военными. Президент России Владимир Путин объявлял на территории региона военное положение из-за его близкой расположенности к линии фронта, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Армия,СВО,Леонид Пасечник,Владимир Путин,
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