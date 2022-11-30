В ЛНР начали частичную демобилизацию

В Луганской Народной Республике началась демобилизация части учащихся жителей. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«Сегодня подписал указ о демобилизации аспирантов, которые учатся по очной и очно-заочной формам обучения», — написал Пасечник в своем telegram-канале.
Он объяснил свое решение тем, что молодежь региона должна развиваться и проявлять инициативу для развития государства.
ЛНР вошла в состав России по результатам референдума, проведенного в республике и еще трех регионах, взятых под контроль российскими военными. Президент России Владимир Путин объявлял на территории региона военное положение из-за его близкой расположенности к линии фронта, сообщает «Федеральное агентство новостей».