В ЛНР начали частичную демобилизацию

В Луганской Народной Республике началась демобилизация части учащихся жителей. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

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«Сегодня подписал указ о демобилизации аспирантов, которые учатся по очной и очно-заочной формам обучения», — написал Пасечник в своем telegram-канале.

Он объяснил свое решение тем, что молодежь региона должна развиваться и проявлять инициативу для развития государства.