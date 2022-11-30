Угнавший украинский БТР военный дал совет участникам СВО

«Находился в здании базы батальона с сослуживцем во время обстрелов противника. Фаниса Хусаинова контузило. В таком состоянии он вытащил раненого товарища из-под развалин и доставил его в военный госпиталь. В ходе другого боестолкновения Фанис Хусаинов на захваченном БТР вывез раненого командира», — говорится в сообщении.