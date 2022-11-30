Угнавший украинский БТР военный дал совет участникам СВО

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине Фанис Хусаинов, угнавший бронетранспортер (БТР) Вооруженных сил Украины (ВСУ), дал совет военным. Интервью с ним опубликовано в Telegram-канале народного батальона имени Салавата Юлаева.
По словам Хусаинова, настроение у него хорошее и боевое.
«Всем, кто в зоне спецоперации, желаю всегда нормального настроения, надо быть осторожнее, держаться за своих, друзей и земляков», — отметил он.
Военный добавил, что участники батальона держатся друг за друга и поддерживают товарищей во всем.
Ранее Telegram-канал «Башкирский батальон» сообщил, что Хусаинов один вышел на спецзадание против семи человек на БТР. Военный уничтожил двоих противников, одного взял в плен и отправился к союзным войскам на БТР ВСУ.
«Находился в здании базы батальона с сослуживцем во время обстрелов противника. Фаниса Хусаинова контузило. В таком состоянии он вытащил раненого товарища из-под развалин и доставил его в военный госпиталь. В ходе другого боестолкновения Фанис Хусаинов на захваченном БТР вывез раненого командира», — говорится в сообщении.