Минобороны заявило об освобождении двух населенных пунктов в ДНР

Российские войска полностью освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в Донецкой Народной Республике. Как пишет ТАСС, об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, на этом направлении Вооруженным силам РФ удалось ликвидировать живую силу и технику противника — до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три артиллерийские установки и шесть автомобилей.
В Минобороны также рассказали о нанесении огневого поражения Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые попытались атаковать в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР. Войска противника отброшены на исходные позиции.
Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».