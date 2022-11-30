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39 минут назад

Минобороны заявило об освобождении двух населенных пунктов в ДНР

Елена Прошина

Российские войска полностью освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в Донецкой Народной Республике. Как пишет ТАСС, об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны заявило об освобождении двух населенных пунктов в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на этом направлении Вооруженным силам РФ удалось ликвидировать живую силу и технику противника — до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три артиллерийские установки и шесть автомобилей.

В Минобороны также рассказали о нанесении огневого поражения Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые попытались атаковать в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР. Войска противника отброшены на исходные позиции.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,
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