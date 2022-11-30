МО заявило об уничтожении поставленного ВСУ западного вооружения

Российские войска уничтожили несколько единиц вооружения, поставленного Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами Запада. Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По словам представителя оборонного ведомства, российская артиллерия уничтожила две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, произведенные в США, и взвод гаубиц М777.
Он уточнил, что РЛС были уничтожены в районе поселков Миньковка и Часов Яр в Донецкой народной республике, а артиллерийские системы М777 — в Харьковской области Украины.
По уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 391 зенитный ракетный комплекс, 6903 танка, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня и 3634 орудия полевой артиллерии ВСУ.