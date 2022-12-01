Украинский пленный рассказал об уровне подготовки в ВСУ

"Никакой не было у нас подготовки, нам командир в Чугуеве говорит: "Ну я вам буду тактические учения проводить". Один раз мы собрались, встали, стоят стадо баранов, которые автоматы держат первый раз. Он начал объяснять, как там по пересеченной местности идти, туда-сюда, мы там позанимались час, и все. Это было одно занятие", - сказал Ульянов.