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1 час назад

РИА Новости: украинский пленный Ульянов рассказал об отправке на фронт без подготовки

Газета.Ruиещё 7

Украинский военный Сергей Ульянов, который был мобилизован в 113-ю бригаду 125-го батальона территориальной обороны Украины и попал в плен на линии фронта "Сватово-Кременная", заявил о низком уровне подготовки в их войсках. Об этом он сообщил РИА Новости.

Украинский пленный рассказал об уровне подготовки в ВСУ
Фото: ReutersReuters

По его словам, он попал в плен, когда оказался под обстрелом вместе с сослуживцем, после этого они перепутали дорогу и вышли на позиции российских военных.

"Никакой не было у нас подготовки, нам командир в Чугуеве говорит: "Ну я вам буду тактические учения проводить". Один раз мы собрались, встали, стоят стадо баранов, которые автоматы держат первый раз. Он начал объяснять, как там по пересеченной местности идти, туда-сюда, мы там позанимались час, и все. Это было одно занятие", - сказал Ульянов.

Перед отправкой в зону боевых действий мобилизованных три раза вывозили на стрельбище, на этом военная подготовка закончилась, пишет агентство.

Военнопленный также сообщил, что у их группы не было индивидуальных аптечек. Ранее сообщалось, что военнопленный Сергей Ульянов рассказал об отказе воевать 10% личного состава его батальона.

Армия,Сергей Ульянов,
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