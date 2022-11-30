Япония впервые провела учения на случай ракетной атаки

Япония впервые провела учения по эвакуации населения на случай пуска баллистической ракеты. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает ТАСС .

Уточняется, что мероприятия были проведены в среду, 30 ноября, на ближайшем к Тайваню японском острове Ёнагуни. Жителей обучали методам укрытия от обстрела, быстрой реакции на сигналы сирен и предупреждения по радио. Отмечается, что в учениях принимали участие представители правительства Японии.

Как отмечает японское агентство, в августе Народно-освободительная армия Китая провела в данном районе крупномасштабные учения с ракетными стрельбами. При этом одна из баллистических ракет упала в море примерно в 80 километрах от острова Ёнагуни.