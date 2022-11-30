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21 минуту назад

В Южной Корее заявили о вхождении российских самолетов в зону ПВО

Lenta.ruиещё 1

Военные самолеты России и Китая вошли в зону действия противовоздушной обороны (ПВО) Южной Кореи, заявили в Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ) Сеула. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Военные самолеты РФ вошли в зону действия ПВО Южной Кореи
Фото: 

Уточняется, что среди самолетов были два китайских бомбардировщика H-6, а также четыре российских бомбардировщика ТУ-95 и два истребителя СУ-35. При этом известно, что военные самолеты пролетели через зону ПВО, но не нарушили территориальные воздушные границы Южной Кореи.

По мнению властей РК, Москва и Пекин участвовали в комбинированных воздушных учениях. В ответ на это власти республики запустили истребители F-15K.

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Ранее южнокорейский лидер Юн Сок Ель призвал Китай повлиять на решение КНДР о продолжении ядерной программы. По его словам, Китай несет ответственность за участие в этом процессе.

Армия,Объединенный комитет начальников штабов армии США,
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