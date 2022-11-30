Военные самолеты РФ вошли в зону действия ПВО Южной Кореи

Уточняется, что среди самолетов были два китайских бомбардировщика H-6, а также четыре российских бомбардировщика ТУ-95 и два истребителя СУ-35. При этом известно, что военные самолеты пролетели через зону ПВО, но не нарушили территориальные воздушные границы Южной Кореи.