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44 минуты назад

Вооруженные силы России стали применять на Украине пикирующие беспилотники для ликвидации танков

Деловая газета "Взгляд"

Вооруженные силы России применяют на Украине пикирующие беспилотники, это повышает эффективность уничтожения танков, сообщил информированный источник.

ВС РФ применили на Украине пикирующие беспилотники для ликвидации танков
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в зоне СВО российскими военными применяются пикирующие барражирующие боеприпасы разработки ZALA Aero, которые «практически отвесно пикирует на бронетехнику, в частности, поражая танки в слабо защищенную крышу башни или крышу моторно-трансмиссионного отсека», что зачастую приводит к детонации боекомплекта машины, передает РИА «Новости».

Собеседник добавил, что режим пикирования предусмотрен программным обеспечением беспилотников, поэтому не требует от оператора какой-либо исключительной квалификации.

Ранее солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцета» в ЗРК 9К35 «Стрела-10».

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