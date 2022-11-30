ВС РФ применили на Украине пикирующие беспилотники для ликвидации танков

Вооруженные силы России применяют на Украине пикирующие беспилотники, это повышает эффективность уничтожения танков, сообщил информированный источник.
По его словам, в зоне СВО российскими военными применяются пикирующие барражирующие боеприпасы разработки ZALA Aero, которые «практически отвесно пикирует на бронетехнику, в частности, поражая танки в слабо защищенную крышу башни или крышу моторно-трансмиссионного отсека», что зачастую приводит к детонации боекомплекта машины, передает РИА «Новости».
Собеседник добавил, что режим пикирования предусмотрен программным обеспечением беспилотников, поэтому не требует от оператора какой-либо исключительной квалификации.
Ранее солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцета» в ЗРК 9К35 «Стрела-10».