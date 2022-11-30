МИД России высказался об Иране и ядерном оружии

Директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил в разговоре с РИА Новости, что нет никаких свидетельств о намерении Ирана заняться разработкой ядерного оружия.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости» Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Он подчеркнул, что Иран остается добросовестным участником Договора о нераспространении ядерного оружия. А в 2015 году Тегеран, чтобы снять все вопросы, согласился на Совместный всеобъемлющий план действий. "После этого на протяжении нескольких лет Иран оставался наиболее проверяемым государством среди членов агентства (МАГАТЭ. - "Газета.Ru"), никаких отклонений от его обязательств выявлено не было", - отметил Ермаков.