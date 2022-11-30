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42 минуты назад

МИД России: нет свидетельств, что Тегеран хочет заняться разработкой ядерного оружия

Газета.Ru

Директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил в разговоре с РИА Новости, что нет никаких свидетельств о намерении Ирана заняться разработкой ядерного оружия.

МИД России высказался об Иране и ядерном оружии
Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Он подчеркнул, что Иран остается добросовестным участником Договора о нераспространении ядерного оружия. А в 2015 году Тегеран, чтобы снять все вопросы, согласился на Совместный всеобъемлющий план действий. "После этого на протяжении нескольких лет Иран оставался наиболее проверяемым государством среди членов агентства (МАГАТЭ. - "Газета.Ru"), никаких отклонений от его обязательств выявлено не было", - отметил Ермаков.

Дипломат назвал домыслами утверждения о разработке ядерного оружия в Иране. "Многие другие страны с развитым ядерным топливным циклом, в том числе в Европе, стоят намного ближе к производству ядерного взрывного устройства, нежели Иран", - заявил Ермаков. В начале ноября телеканал CNN со ссылкой на американскую разведку сообщил, что Иран якобы добивается помощи России в приобретении материалов для изготовления ядерного топлива и ускорения программы создания Тегераном ядерного оружия.

Армия,Владимир Ермаков,МИД России,МАГАТЭ,
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