Украинские войска выпустили 4 ракеты из HIMARS по Амвросиевке в ДНР

Войска Украины выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по населенному пункту Амвросиевка в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Ракеты были выпущены по направлению населенного пункта Константиновка – населенный пункт Амвросиевка.
Поздно вечером 29 ноября украинские Вооруженные силы выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Советскому району Макеевки.
4 октября лидеры США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. По словам главы Белого дома, Вашингтон выделил новый пакет военной помощи Киеву на 625 миллионов долларов. Украина получит, в том числе ракетные системы залпового огня HIMARS.