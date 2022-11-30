Украинские войска выпустили 4 ракеты из HIMARS по Амвросиевке в ДНР

Войска Украины выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по населенному пункту Амвросиевка в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.