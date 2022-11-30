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4 минуты назад

Украинские войска выпустили 4 ракеты из HIMARS по Амвросиевке в ДНР

Елена Прошина

Войска Украины выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по населенному пункту Амвросиевка в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Украинские войска выпустили 4 ракеты из HIMARS по Амвросиевке в ДНР
Фото: ТАССТАСС

Ракеты были выпущены по направлению населенного пункта Константиновка – населенный пункт Амвросиевка.

Поздно вечером 29 ноября украинские Вооруженные силы выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Советскому району Макеевки.

4 октября лидеры США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. По словам главы Белого дома, Вашингтон выделил новый пакет военной помощи Киеву на 625 миллионов долларов. Украина получит, в том числе ракетные системы залпового огня HIMARS.

Армия,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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