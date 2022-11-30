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51 минуту назад

"Известия": украинский военнослужащий заявил о торговле поставляемым Западом оружием

Газета.Ru

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал газете "Известия" о том, что происходит с оружием, которые Запад поставляет Киеву.

Украинский военнослужащий заявил о торговле поставляемым Западом оружием
Фото: Evgeniy Maloletka/ReutersEvgeniy Maloletka/Reuters

Он отметил, что торгуют оружием "те, кто при погонах". При этом, по словам бойца, командиры докладывают вышестоящему руководству о том, что склады с западными поставками уничтожают российские военные.

"Взрывают пустой склад наверх рапортуют, что вот подбили и все. Куда 10 машин делось боеприпасов? А боеприпасы спихнуть вообще без проблем", — рассказал военнослужащий ВСУ.

В октябре корпорация YLE сообщила, что Центральная криминальная полиция Финляндии располагает данными о том, что часть поставляемых Украине вооружений попадает в руки преступников в стране. Аналогичная ситуация в Швеции, Дании и Нидерландах.

В июле Европол также зафиксировал случаи контрабанды оружия с Украины в европейские страны.

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