Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал газете "Известия" о том, что происходит с оружием, которые Запад поставляет Киеву.

Фото: Evgeniy Maloletka/Reuters Evgeniy Maloletka/Reuters

Он отметил, что торгуют оружием "те, кто при погонах". При этом, по словам бойца, командиры докладывают вышестоящему руководству о том, что склады с западными поставками уничтожают российские военные.

"Взрывают пустой склад наверх рапортуют, что вот подбили и все. Куда 10 машин делось боеприпасов? А боеприпасы спихнуть вообще без проблем", — рассказал военнослужащий ВСУ.

В октябре корпорация YLE сообщила, что Центральная криминальная полиция Финляндии располагает данными о том, что часть поставляемых Украине вооружений попадает в руки преступников в стране. Аналогичная ситуация в Швеции, Дании и Нидерландах.