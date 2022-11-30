«Это болото». Украинский военный рассказал о новой проблеме ВСУ

Военные Украины столкнулись с проливными дождями, которые превратили их окопы в болото, сообщает Reuters.

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«Cейчас становится сложнее из-за дождя и легкого мороза. Тут болото, но сегодня немного подсохло», — сообщил боец ВСУ Петр.

По данным издания, украинская сторона использует ведра для расчистки затопленных траншей. Отмечается, что проливные дожди и похолодание создают тяжелые условия для боевых действий, затрудняя маневрирование и согревание солдат. Журналистам удалось побывать на «заболоченных позициях, где живут бойцы ВСУ». При этом их точное местоположение не раскрывается. Известно, что речь идет о Донбассе, недалеко от российских позиций.

Украина хочет сохранить инициативу на поле боя, даже, несмотря на то, что ухудшающиеся условия затрудняют маневрирование и согревание войск, отмечает Reuters. Зимняя погода, вероятно, будет благоприятствовать украинским военным, заявил аналитик лондонского Королевского института объединенных служб Джек Уотлинг. По его словам, украинские боевые позиции, как правило, содержались в порядке, были сухими и теплыми, а у солдат была теплая одежда.