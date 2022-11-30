В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
19 минут назад

«Это болото». Украинский военный рассказал о новой проблеме ВСУ

Елена Прошина

Военные Украины столкнулись с проливными дождями, которые превратили их окопы в болото, сообщает Reuters.

«Это болото». Украинский военный рассказал о новой проблеме ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Cейчас становится сложнее из-за дождя и легкого мороза. Тут болото, но сегодня немного подсохло», — сообщил боец ВСУ Петр.

По данным издания, украинская сторона использует ведра для расчистки затопленных траншей. Отмечается, что проливные дожди и похолодание создают тяжелые условия для боевых действий, затрудняя маневрирование и согревание солдат. Журналистам удалось побывать на «заболоченных позициях, где живут бойцы ВСУ». При этом их точное местоположение не раскрывается. Известно, что речь идет о Донбассе, недалеко от российских позиций.

Украина хочет сохранить инициативу на поле боя, даже, несмотря на то, что ухудшающиеся условия затрудняют маневрирование и согревание войск, отмечает Reuters. Зимняя погода, вероятно, будет благоприятствовать украинским военным, заявил аналитик лондонского Королевского института объединенных служб Джек Уотлинг. По его словам, украинские боевые позиции, как правило, содержались в порядке, были сухими и теплыми, а у солдат была теплая одежда.

При этом отмечается, что недавно мобилизованные россияне, напротив, не имели опыта или навыков для длительной работы в полевых условиях и по большей части не получали зимней одежды.

Армия,СВО,Джек Уотлинг,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители