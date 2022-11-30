Пентагон назвал пользу от конфликта на Украине

Американские власти совершенствуют свой военно-промышленный комплекс за счет конфликта вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя главы Пентагона Кэтлин Хикс.

Фото: ТАСС ТАСС

По ее словам, Соединенные Штаты уже улучшают свою военно-промышленную базу за счет пакетов помощи Вашингтона Киеву. Замминистра считает, что это пойдет на пользу не только народу Украины в нынешнем кризисе, но и «Соединенным Штатам при кризисах будущего».

По словам заместителя министра обороны, Вашингтон ежедневно анализирует влияние поставок оружия и военной техники Киеву, чтобы не допустить истощения собственных арсеналов. Хикс отметила, «высокое качество военно-промышленного комплекса», указав, что тесная работа ведется с партнерами в американском промышленном комплексе, а также с союзниками и партнерами во всем мире.

Ранее помощник министра Армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил, что командование Сухопутных войск американской армии ускоряет процесс закупки вооружений, необходимых для пополнения своих арсеналов. Он отметил, что они истощились из-за поставок военной помощи Украине.